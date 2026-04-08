Янчук высказался о разгромном проигрыше Медведева в Монте‑Карло

«Я просто в шоке. Необъяснимо» — Янчук о разгромном проигрыше Медведева на «Мастерсе» в Монте‑Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил «Матч ТВ», что шокирован проигрышем 10‑й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Маттео Берретини на «Мастерсе» в Монте‑Карло.
Медведев уступил Берреттини во втором круге турнира со счетом 0:6, 0:6 за 49 минут. Россиянин впервые на уровне ATP‑тура проиграл матч с двумя «баранками».
— Я просто в шоке. Не могу ничего сказать, потому что, конечно, это игрок десятки, и он должен быть хотя бы в четвертьфинале или полуфинале. Это его уровень. А то, что случилось, думаю, необъяснимо просто. Это нужно выйти на корт абсолютно неподготовленным, тогда это можно понять. Если он не готов и вышел просто так, как говорится, покидать мячи на другую сторону, без амбиций, тогда это еще объяснимо. Но почему он совсем не в форме, почему не готов, почему не сыграл? Непонятно. Это удивительно, не его уровень, конечно, — сказал Янчук «Матч ТВ».