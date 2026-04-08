Янчук высказался о разгромном проигрыше Медведева в Монте‑Карло

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил «Матч ТВ», что шокирован проигрышем 10‑й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Маттео Берретини на «Мастерсе» в Монте‑Карло.

Медведев уступил Берреттини во втором круге турнира со счетом 0:6, 0:6 за 49 минут. Россиянин впервые на уровне ATP‑тура проиграл матч с двумя «баранками».