Рублев не смог выйти в третий круг турнира в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев проиграл бельгийцу Зизу Бергсу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Бергса, не посеянного на этом турнире. У Рублева был 13-й номер посева. В третьем круге Бергс сыграет с победителем матча между чилийцем Кристианом Гарином и представителем Германии Александром Зверевым.

Бергсу 26 лет, он занимает 47-е место в мировом рейтинге. На счету теннисиста нет побед на турнирах под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема лучшим результатом бельгийца является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2024).

Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Соревнование в Монте-Карло проводится на грунтовом покрытии и относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим обладателем трофея является испанец Карлос Алькарас. Рублев становился победителем турнира в 2023 году, в 1990 году соревнования выиграл Андрей Чесноков.