Зверев оценил свой уровень после непростой победы на «Мастерсе»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он чилийца Кристьяна Гарина со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Представитель Германии отметил, что не соревновался на грунтовом покрытии почти год.

«Честно говоря, уровень был совсем не тот, но это мой первый матч на грунте за 11 месяцев. У меня не было времени нормально подготовиться, потому что я хорошо сыграл в Майами. Рад, что победил. Матч был тяжёлый, соперник сейчас в форме. В конце концов, иногда важно просто победить», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

В третьем круге Александр Зверев сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.