Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в матче третьего круга чеха Томаша Махача (53-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Синнер выполнил пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач не сделал в игре эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.