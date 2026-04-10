Бублик поделился ожиданиями от встречи с Алькарасом

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о предстоящем матче с Карлосом Алькарасом (лидер мирового рейтинга) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Бублик подчеркнул, что играть против испанца непросто.

«Я никогда не играл против Карлоса. Мы с ним часто шутили на эту тему. Играть против них непросто. Думаю, я играл с Янником [Синнером] девять раз или что-то вроде того, но против Карлоса — ни разу. Это не самый простой вызов, но таков теннис. Надеюсь, он получит чуть больше удовольствия от игры, и тогда у меня будет больше шансов», — приводит слова Бублика We love tennis со ссылкой на Tennis Channel.

Это первая очная встреча между теннисистами на турнирах под эгидой АТР.