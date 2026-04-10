Выяснилось, когда Джокович собирается завершить карьеру

Победитель 101 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович хочет завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года. Его комментарий приводит портал Sportal.rs.

"Я хотел бы завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках, это было бы прекрасно, - сказал он. - Но как оно будет, не могу сказать, честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля. Но я буду стараться сохранить физическое и психологическое здоровье".

Джокович является действующим олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. В финале турнира Олимпиады 2024 года в Париже он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джоковичу 38 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP, серб выиграл 101 титул под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в мужском одиночном разряде. Помимо победы на Играх 2024 года, спортсмен выиграл бронзу Олимпиады 2008 года, также он является обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.