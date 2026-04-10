Зверев стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев обыграл представителя Бразилии Жоао Фонсеку (40-й номер рейтинга) в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт — 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.

Встреча на грунтовом корте длилась 2 часа 40 минут. Зверев за это время допустил две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Фонсека не реализовал один брейк-пойнт, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки.

Александр Зверев (Германия) в полуфинале соревнований в Монако сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Янник Синнер (Италия).