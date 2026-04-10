Синнер поделился ожиданиями от матча со Зверевым

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с Александром Зверевым, занимающим третью строчку.

Их встреча состоится в рамках полуфинала турнира в Монте-Карло.

«Я ожидаю, что он будет играть очень агрессивно и отлично подавать. Одержать победу над ним будет непросто. В рамках этого турнира главное для меня — сосредоточиться на собственной игре, независимо от завтрашнего матча, чтобы быть готовым к турнирам в Риме и Париже», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Зверев и Синнер встречались между собой 12 раз. Итальянец одержал восемь побед, семь из которых — подряд.