Анастасия Потапова вышла в полуфинал «пятисотника» в Линце

97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале соревнований она обыграла соотечественницу Лилли Таггер (117-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Потапова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таггер один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале «пятисотника» в Линце Потапова сразится с победительницей встречи Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия).