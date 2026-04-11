Мирра Андреева шестой раз в карьере вышла в финал WTA
Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Линце.
В полуфинале она обыграла Елену Габриэлу Рузе – 6:4, 6:1. В первом сете она уступала 2:4.
18-летняя россиянка шестой раз вышла в финал на уровне WTA. Ее баланс на этой стадии – 4:1. Единственное поражение она потерпела от Дарьи Касаткиной в Нинбо в 2024 году.
За титул Андреева сыграет с Анастасией Потаповой или Донной Векич.
