Мирра Андреева вошла в топ-10 рейтинга WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает девятое место. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Ранее Андреева выиграла турнир категории WTA 500 в Линце, где в финале одержала победу над Анастасией Потаповой. Это уже пятый титул в её профессиональной карьере, и она по-прежнему остается первой ракеткой России.

В топ-3 рейтинга WTA входят белоруска Арина Соболенко, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американка Коко Гауфф. Также в сотне сильнейших – россиянки Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

В мужском рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лидирует итальянец Янник Синнер. На втором месте – испанец Карлос Алькарас, а третью строчку занимает немец Александр Зверев. Среди россиян лучшим остается Даниил Медведев – он сохранил 10-е место, в топ-100 также вошли Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

До этого россиянка выиграла турнир категории WTA 500 в австралийской Аделаиде.

Также юная спортсменка стала самой молодой чемпионкой соревнований формата WTA 1000 в Дубае.