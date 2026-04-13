Швентек рассказала о тренировках с Надалем

Швентек рассказала, как прошли тренировки с Надалем в его академии на Мальорке.

© Sports.ru

На этой неделе полька выступит на турнире в Штутгарте, где в первом матче сыграет с Лаурой Зигемунд или Викторией Томовой.

– Очевидно, главная новость последних недель – вы пригласили в команду Франсиско Ройга. Что привело к этому сотрудничеству? Каким вы видели нового тренера?

– Да, для меня смена тренера – всегда непростой процесс, потому что за всю жизнь я делала это всего два раза. Это непростое решение.

Я очень рада начать работать с Франсиско. Я искала человека с наметанным глазом, сильного в техническом плане, а также достаточно опытного, чтобы помогать мне в разных ситуациях. Мне кажется, Франсиско в туре видел практически все.

Пока все складывается отлично. Это только начало, мы еще узнаем друг друга. Я очень воодушевлена. Если честно, процесс поиска прошел достаточно быстро – я сразу нашла нового тренера, и это плюс, потому что в середине сезона важно чувствовать стабильность. Мне даже удалось провести небольшой тренировочный блок с Франсиско на Мальорке – это было очень здорово.

– Расскажите, как вы провели несколько недель на Мальорке.

– Несколько дней (улыбается).

– Как прошел тренировочный процесс? Заметили ли вы отличия в плане подготовки? И присутствие Рафы Надаля на корте – это разовая история или возможно что-то большее в будущем?

– Идея поехать в академию появилась примерно два месяца назад. Я хотела немного изменить подготовку к грунтовому сезону, потому что в прошлом году все сложилось не так, как я планировала. Выбрала Мальорку, поскольку хорошо знаю условия и корты и понимала, что смогу спокойно работать без лишних отвлекающих факторов.

Я спросила, сможет ли он быть рядом – как источник вдохновения и чтобы я могла получать от него обратную связь. Для меня это настоящая привилегия – быть с ним на корте.

Честно говоря, у меня не было больших ожиданий, потому что я знаю, насколько он занят и сколько у него проектов. Поэтому для меня стало большой честью, что он смог провести с нами эти несколько дней.

Потом я поняла, что у меня будет новый тренер, и важно было познакомиться с Франсиско. Я рада, что они были там одновременно – это добавило ценности всему процессу.

Но дальше я продолжу работу именно с Франсиско. Именно он будет отвечать за весь тренировочный процесс. Это наш текущий план, других вариантов на данный момент нет, – сказала Швентек на пресс-конференции.

