Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки

Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф в размере шести тысяч евро за сломанную ракетку в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс‑службу ATP.

В среду, 8 апреля, Медведев с разгромным счетом проиграл итальянцу Маттео Берреттини (0:6, 0:6). Россиянин впервые на уровне ATP‑тура проиграл матч с двумя «баранками».

По ходу второго сета россиянин разбил свою ракетку несколькими ударами о грунтовое покрытие, за что затем и был оштрафован.

Медведев, получивший право пропустить первый раунд, заработал на турнире в Монте‑Карло более 45 тысяч евро призовых.