Карлос Алькарас назвал самую сложную вещь на корте

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о контроле эмоций на корте после своего сенсационного поражения на «Мастерсе» в Майами.

По ходу матча третьего круга в Майами Алькарас проиграл американцу Себастьяну Корде (3:6, 7:5, 3:6). Испанец обратился к команде со словами: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».