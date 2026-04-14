Кори Гауфф оценила свои шансы на победу в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила свои шансы на победу на турнире WTA-500 в Штутгарте после того, как лидер мирового рейтинга Арина Соболенко снялась с соревнований.

— Арина Соболенко не в Штутгарте. Думаете, у вас хорошие шансы на победу здесь?

— Ну, да, у меня всегда есть шанс, независимо от того, кто в сетке — Арина или кто угодно. Всегда есть хорошие шансы выступить хорошо на любом турнире. Это мой первый грунтовый турнир в году. У некоторых уже были матчи на Кубке Билли Джин Кинг и на прошлой неделе в Линце. Я не ставлю цель выиграть, это скорее про процесс, чтобы хорошо выступить в ближайшие недели, — сказал Гауфф на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Штутгарте Гауфф сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.