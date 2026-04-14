Блинкова вылетела с турнира в Руане

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA 250 во французском Руане.

В матче первого раунда Блинкова уступила в двух сетах Доминике Шалковой из Чехии со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Следующей соперницей Салковой станет победительница матча Татьяна Мария (Германия) — Эльза Жакмо (Франция, 9‑я сеяная).

WTA 250. Open Capfinances Rouen Métropole. Руан (Франция). Грунт. Призовой фонд — более 280 тысяч долларов

