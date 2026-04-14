Зверев выиграл первый тур ATP-500 в Мюнхене

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В первом круге соревнований он обыграл серба Миомира Кецмановича (58-й в рейтинге) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Зверев 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Зверев, который является действующим чемпионом соревнований, встретится с канадским теннисистом Габриэлем Диалло. Турнир в Мюнхене проходит с 13 по 19 апреля.