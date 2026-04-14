Бублик об Алькарасе: «Иногда, когда ему становится скучно, он хочет проиграть сет – ведь приятно проиграть кому-то сет»
Александр Бублик рассказал, почему он часто смотрит лучшие моменты своих матчей.
«Когда я перехожу на новое покрытии, я всегда пересматриваю прошлогодние матчи Потому что ты немного забываешь, как именно играл, какие удары выполнял лучше всего. Я довольно много смотрел свои хайлайты с прошлого года на грунте. В том числе с поражений – они тоже могут сильно помочь понять многое. Я думал: о, вот этот паттерн я использовал на грунте в прошлом году. Но сейчас я уже другой игрок, я вырос: возможно, стал медленнее, возможно, быстрее. С самого детства мне всегда говорили, что ты меняешься, и после пары поражений ты уже не уверен, на каком уровне находится твоя игра. Например, после турниров в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами ты не понимаешь, в какой ты форме. «Я что-то сделал неправильно? Почему я проигрываю? Почему проигрываю игрокам не из топ-100? Почему это поражение, почему то?» И тогда ты смотришь и говоришь: «Хорошо, так я играл, например, на грунте – давай попробую повторить это в этом году». Я вышел на корт и начал делать эти вещи, на тренировках все заработало, и я почувствовал, что конкретный удар приносил мне победы. Такие вещи я делаю всю свою жизнь. Самый частый мой запрос в поисковике: «Александр Бублик хайлайты», потому что я постоянно смотрю, что у меня получалось хорошо, а что нет. Например, вчера я смотрел свой матч против Зизу Бергса в Мюнхене в прошлом году. Это был ужасный матч с моей стороны, один из худших в карьере, но он дает понимание того, что я улучшил за год. Когда чувствуешь себя не очень, смотришь свои лучшие матчи и думаешь: «Вот лучший матч, который я когда-либо сыграл – могу ли я так сейчас? Достаточно ли я быстр? Есть ли у меня какие-то проблемы со здоровьем?» Такой подход у меня был всегда, просто я раньше об этом не говорил». При этом Бублик заявил, что вряд ли пересмотрит четвертьфинал с Алькарасом, который они сыграли в Монте-Карло. «На мой взгляд, не имеет смысла смотреть видео с матчей с этими двумя игроками [Синнером и Алькарасом]. Я бы лучше посмотрел свои хайлайты, скажем, против Иржи Лехечки, который сейчас на подъеме и который дошел до финала «Мастерса». Да, он провел длинный турнир в Майами, потом два очень тяжелых матча – не уверен, что он был на пике физической формы. Но это игрок, с которым мы можем бороться, можем обыгрывать друг друга. А с Карлосом и Янником [Синнером] все немного. Они нас всех уничтожают. Иногда, когда ему становится скучно, он хочет проиграть сет – ведь приятно проиграть кому-то сет. Это весело, но именно поэтому не стоит слишком серьезно воспринимать то, как ты против него играешь. В конце концов, не имеет значения, проиграешь ли ты 7:5, 6:2 или 6:0, 6:0 – скорее всего, если один из них действительно захочет победить, ты все равно проиграешь».
