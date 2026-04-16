Турнир WTA-500, Штутгарт: расписание матчей на 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, на грунтовых кортах Штутгарта (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500, Штутгарт (Германия). Второй круг. Расписание матчей на 16 апреля:

13:30. Каролина Мухова (Чехия, 7) – Элисе Мертенс (Бельгия);

15:00. Екатерина Александрова (Россия, 8) – Линда Носкова (Чехия);

15:00. Алисия Паркс (США, Q) – Мирра Андреева (Россия, 6);

18:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Диана Шнайдер (Россия);

19:30. Людмила Самсонова (Россия) – Кори Гауфф (США, 2);

21:00. Лейла Фернандес (Канада) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q).

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.