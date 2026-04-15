Одиннадцать игроков получили wild card на турнир в Риме

Берреттини, Арнальди, Тревисан и еще девять игроков получили wild card на турнир в Риме
Определились обладатели wild card на турнир в Риме.
Турнир в Риме объявил обладателей wild card.
Приглашения в женскую сетку получили №148 Лукреция Стефанини, №152 Нурия Бранкаччо, №154 Лиза Пигато, №164 Лючия Бронцетти, №266 Дженнифер Руджери, №300 Тайра Катерина Грант и №563 Мартина Тревисан.
В мужскую – №78 Маттиа Беллуччи, №91 Маттео Берреттини, №105 Маттео Арнальди, №140 Лука Нарди и №204 Федерико Чина.
Соревнования начнутся 5 мая.
