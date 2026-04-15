Алькарас и Синнер установили новый рекорд ATP

Теннисисты Карлос Алькарас и Янник Синнер вошли в историю ATP: дуэт нынешних лидеров рейтинга набрал рекордное суммарное количество очков среди топ‑2 игроков с 2009 года.

По состоянию на апрель 2026 года пара Алькарас — Синнер достигла отметки в 26 590 очков — это лучший результат за последние полтора с лишним десятилетия.

Янник Синнер — первая ракетка мира, 13 350 очков.

Карлос Алькарас — вторая ракетка мира, 13 240 очков.

Для сравнения:

26 150 очков — Рафаэль Надаль и Роджер Федерер (2009 год);

26 105 очков — Новак Джокович и Энди Маррей (2016 год).

Испанский теннисист Карлос Алькарас может укрепить свои позиции и вернуть себе первую строчку рейтинга ATP — для этого ему достаточно выиграть турнир в Барселоне.