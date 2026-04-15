Рублев обошел Федерера по количеству побед на турнирах ATP 500
Андрей Рублев обыграл Мариано Навоне в первом круге в Барселоне – 6:4, 7:5.
Для россиянина это 112-я победа на уровне ATP 500. Он обошел по этому показателю Роджера Федерера. Это четвертый результат с 2009 года, когда была введена данная категория.
Больше побед на пятисотниках только у Давида Феррера (116), Александра Зверева (117) и Рафаэля Надаля (121).
Кочетков пропустил матч с «Айлендерс» из-за «технической ошибки с составом». Вратарь «Каролины» мог сыграть в НХЛ впервые с декабря 2025-го
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело без него. Восприятие Николаевича как главного тренера играет роль»
