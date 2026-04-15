Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) из-за травмы запястья, сообщает Punto De Break. Во втором круге турнира он должен был сразиться с чешским теннисистом Томашем Махачем.

Ранее испанец испытывал дискомфорт в руке во время победного матча первого круга турнира с финном Отто Виртаненом (6:4, 6:2). Во время поединка он чувствовал боль в правом предплечье и вызывал на корт физиотерапевта.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне.