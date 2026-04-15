Андреева с трудом обыграла Остапенко и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв действующую победительницу соревнований латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Мирра Андреева сделала в игре 11 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сразится с американской теннисисткой Алисией Паркс.