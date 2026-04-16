Беккер высказался о спаде Циципаса

Беккер о спаде Циципаса: «Интересно, когда он поймет, что ему, возможно, придется поменять пару вещей в профессиональной жизни?»

Борис Беккер прокомментировал спад Стефаноса Циципаса. Ранее грек, который занимает сейчас 67-ю строчку рейтинга, проиграл три матча подряд.

В ответ на пост о том, что Циципас сейчас идет 78-м в живом рейтинге, Беккер написал:

«Интересно, когда он поймет, что ему, возможно, придется поменять пару вещей в профессиональной жизни? Он все еще довольно молод для того, чтобы все изменить, если он правда этого хочет...»

Хроника падения Стефаноса Циципаса

