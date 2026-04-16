Мирра Андреева прокомментировал будущий матч во втором круге Штутгарта

Россиянка Мирра Андреева ждет непростого матча во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте, несмотря на то, что соперница пробилась в основную сетку через квалификацию. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

Андреева обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче первого круга. Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 6-м номером. Во втором круге россиянка сыграет с американкой Алисией Паркс, прошедшей через квалификацию.