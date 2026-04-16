Швентек о сотрудничестве с Ройгом

Швентек: я искала опытного тренера, который знает, как играть на грунте.

Ига Швентек рассказала, на что опиралась при поисках нового тренера.

Напомним, после вылета на тысячнике в Майами полька прекратила сотрудничество с Вимом Фиссеттом. Сейчас ее тренирует Франсиско Ройг – они проводят первый совместный турнир в Штутграте, где Швентек стартовала с победы над Лаурой Зигемуд (6:2, 6:3).

– Когда вы решили сменить тренера, было неожиданно услышать, что вы хотели, чтобы он был не из Польши. Это правда?

– Раньше я работала с Томашем [Викторовски], и он лучший польский тренер, который только можно найти, так что у меня оставалось немного вариантов в плане опытных тренеров из Польши.

А я как раз искала опытного тренера, который знает, как тренировать, играть на грунте и с которым мы совпадем в идеях того, как вернуть мою стабильную игру и не форсировать розыгрыши. У Франсиско были схожие взгляды.

Так что я не рассматривала польских тренеров, потому что у нас их немного.

– Вы воспринимаете это как новую главу? Или вы все еще оглядываетесь, например, на пресс-конференцию после поражения в Майами – ведь это было вашим первым поражением там?

– Да, это, безусловно, новый этап. Но это жизнь, и я беру с собой весь этот опыт, из которого нужно извлекать уроки.

Нужно помнить, что для того, чтобы что-то изменить, требуется время, поэтому я не ждала, что сегодня все будет безупречно. Особенно при учете последних матчей. Выходить на матч после нескольких побед и выходить после неудачных матчей – разные вещи.

Поэтому я даю себе время и пространство, чтобы просто поработать над некоторыми моментами, обрести уверенность и провести несколько хороших матчей, – рассказала Швентек на пресс-конференции.

Дальше она сыграет с Миррой Андреевой или Алисией Паркс.