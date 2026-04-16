На «Ролан Гаррос» проведут прощальные церемонии в честь трех теннисистов

На «Ролан Гаррос» проведут церемонии в честь Вавринки, Монфиса и Гарсия.

© Sports.ru

Организаторы «Ролан Гаррос» объявили, что в этом году они проведут прощальные церемонии в честь Стэна Вавринки, Гаэля Монфиса и Каролин Гарсия.

Вавринка – чемпион «Ролан Гаррос»-2015, лучший результат Монфиса на этом «Большом шлеме» – полуфинал (2008). Оба теннисиста проводят последний год в туре. Церемонии состоятся после того, как они проведут последний матч на «Ролан Гаррос».

Гарсия завершила карьеру на US Open в прошлом году. Ее церемония состоится перед женскими полуфиналами.