Призовые «Ролан Гаррос» выросли на 9,5% - чемпионы в одиночке получат по €2,55 млн

Стали известны призовые «Ролан Гаррос». Общий пул вырос на 9,53% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 61 723 000 евро.

Расклад по стадиям в одиночке:

Первый круг – 78 000 евро;

Второй круг – 117 000 евро;

Третий круг – 168 000 евро;

Четвертый круг – 265 000 евро;

Четвертьфинал – 440 000 евро;

Полуфинал – 690 000 евро;

Финал – 1 275 000 евро;

Титул – 2 550 000 евро.

Турнир пройдет с 24 мая по 7 июня.

