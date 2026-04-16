Призовые «Ролан Гаррос» выросли на 9,5% - чемпионы в одиночке получат по €2,55 млн
Стали известны призовые «Ролан Гаррос». Общий пул вырос на 9,53% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 61 723 000 евро.
Расклад по стадиям в одиночке:
Первый круг – 78 000 евро;
Второй круг – 117 000 евро;
Третий круг – 168 000 евро;
Четвертый круг – 265 000 евро;
Четвертьфинал – 440 000 евро;
Полуфинал – 690 000 евро;
Финал – 1 275 000 евро;
Титул – 2 550 000 евро.
Турнир пройдет с 24 мая по 7 июня.
