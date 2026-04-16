Экс-9-я ракетка мира завершит карьеру в 2026-м

Экс-9-я ракетка мира Баутиста-Агут завершит карьеру в 2026-м
Роберто Баутиста-Агут объявил, что завершит карьеру в этом сезоне.
Испанцу 37 лет, он экс-девятая ракетка мира. За карьеру он выиграл 12 титулов ATP, его лучший результат на «Больших шлемах» – полуфинал «Уимблдона»-2019.
«Есть решения, которые даются нелегко, но они идут от спокойствия и от сердца. Этот сезон станет последним в моей карьере. Я жил своей мечтой на протяжении многих лет. Я отдавал все силы на каждой тренировке и в каждом матче. Теперь я чувствую, что пришло время начать прощаться, наслаждаться каждым турниром по-новому, чтобы закрыть эту главу с благодарностью за мой любимый теннис. В этом году я хочу прожить каждый из заключительных розыгрышей. Чувствовать поддержку людей, еще раз выступить на турнирах, которые были частью моей жизни, и попрощаться на корте, где я всегда был счастлив. Спасибо моей семье, моей команде, друзьям, спонсорам и всем, кто был рядом со мной все эти годы. И спасибо от всего сердца всем болельщикам, которые поддерживали меня на каждом этапе моего пути», – написал испанец.
