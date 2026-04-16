Экс-9-я ракетка мира завершит карьеру в 2026-м

Роберто Баутиста-Агут объявил, что завершит карьеру в этом сезоне.

Испанцу 37 лет, он экс-девятая ракетка мира. За карьеру он выиграл 12 титулов ATP, его лучший результат на «Больших шлемах» – полуфинал «Уимблдона»-2019.