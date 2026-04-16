Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне

Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 5-м номером. Сонего выступал без номера посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем, который пробился в эту стадию турнира после снятия второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Сонего 30 лет, он располагается на 66-й строчке в мировом рейтинге. Итальянец выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В 2025 году он дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В 2023 году стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Он завершится 19 апреля. Его призовой фонд составляет более €2,9 млн. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне. Из россиян на нем побеждал только Марат Сафин (2000).