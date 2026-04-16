Вторая ракетка России проиграла во втором круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова разгромно проиграла представительнице Чехии Линде Носковой на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте.

Матч продлился 59 минут и закончился со счетом 1:6, 1:6. За время игры чешская теннисистка сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку. Александрова не подавала навылет и совершила три двойные ошибки. Носкова реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а Александрова – ни одного из двух.

В четвертьфинале Носкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Призовой фонд турнира превышает 1,2 миллиона долларов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.