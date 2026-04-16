Вторая ракетка мира обыграла россиянку Шнайдер в турнире WTA 500 в Штутгарте

Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира WTA 500 в немецком Штутгарте проиграла второй ракетке мира Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 4:6. За матч Шнайдер один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес и турчанкой Зейнеп Сенмез.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); она победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).