Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче второго круга Андреева (6) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграла 95-ю ракетку мира из США Алисию Паркс (Q).

Встреча Андреевой с Паркс продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Мирра четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алисии четыре эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Мирра Андреева сразится с чемпионкой шести турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек (3).