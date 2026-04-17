Зверев вышел на корт в футболке немецкого клуба

Теннисист Александр Зверев появился на корте в футболке одного немецкого клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Третья ракетка мира появилась на корте перед матчем второго круга турнира АТР в Мюнхене в футболке местной «Баварии». 28-летний спортсмен поддерживает эту команду.

Олимпийский чемпион Токио обыграл канадца Габриэля Диалло в двух партиях со счетом 6:1, 6:2. Отмечается, что в боксе Зверева во время матча находились футболисты «Баварии» Серж Гнабри и Йозуа Киммих.

Днем ранее «Бавария» «выбила» из розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал». В полуфинале турнира мюнхенцы сыграют с ПСЖ.