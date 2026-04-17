Джокович снялся с "Мастерса" в Мадриде

Серб Новак Джокович принял решение отказаться от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде по состоянию здоровья. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Соревнование пройдет в столице в Испании с 22 апреля по 3 мая.

"К сожалению, я не смогу выступить на турнире в Мадриде в этом году, - написал Джокович. - Я продолжаю восстановление, чтобы вернуться как можно скорее. Скоро увидимся".

Последний матч Джокович провел в марте, когда уступил британцу Джеку Дрейперу в матче четвертого круга "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе. После этого серб снялся с "Мастерсов" в американском Майами и Монте-Карло.

Джоковичу 38 лет, он занимает 4-е место в рейтинге ATP. Серб выиграл 101 титул под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Соревнование в Мадриде относится к серии "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проводятся на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составит €8,2 млн. Его действующим победителем является норвежец Каспер Рууд. Из россиян выигрывали Марат Сафин (2004) и Андрей Рублев (2024).