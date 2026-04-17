Хачанов раскрыл, зачем начал работать с психологом

Хачанов о работе с психологом: нужно тренировать не только тело, но и мозг».

14-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, как работает с психологом для улучшения результатов в теннисе.

– Психологи в теннисе – распространенное явление (улыбается). У меня его, правда, не было года до 2020-го. Я раньше думал, что к психологу идут, если есть какая-то проблема. А у меня проблем не было, но меня уговаривали. Мне не хотелось делать то, что мне навязывают, так скажем. Но в конце 2020-го, после того как сняли карантин, я созрел. Подумал, что если можно стать лучше, то надо попробовать.

– И как вы работаете?

– Прорабатываем все, что беспокоит. И на корте, и за его пределами. Каждый день происходят какие-то вещи, приходят какие-то мысли, которые тебя могут волновать. Нужно тренировать не только тело, но и мозг. Учишься не выплескивать эмоции там, где не надо, визуализировать желания, работаешь с дыханием. Много техник, которые помогают найти дзен. Я наполовину армянин, горячая кровь. И дома, и в спорте могу что-то резкое сказать, сделать. И ракетки я когда-то ломал, но со временем пришел к тому, что надо контролировать свои ощущения. На корте, можно сказать, ты должен быть актером. Посмотрите на Федерера. По нему вообще никогда не было видно, выигрывает он или проигрывает. Такой уровень контроля стресса! Я далек до этого, но вы правы, я не впутываюсь в скандалы. На турнирах ты должен быть очень боевым, но нельзя переходить грань, надо с уважением относиться к зрителям, к судье, к сопернику. Стараюсь найти золотую середину. И мне кажется, то, что я пытаюсь оставаться собой, и притягивает людей, – сказал Хачанов в интервью «Москвичке».

