Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне

Россиянин Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рублева (5-й номер посева). Махач выступал на турнире без номера посева, в четвертьфинал он пробился благодаря снятию с соревнования испанца Карлоса Алькараса (1). В полуфинале Рублев сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (без номера посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Махачу 25 лет, он располагается на 47-й позиции мирового рейтинга. Теннисист выиграл два титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом чеха на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (2024, 2025).

Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Он завершится 19 апреля. Его призовой фонд составляет более €2,9 млн. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне. Из россиян на нем побеждал только Марат Сафин (2000).