Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

«Это новость, которую очень тяжело сообщать. Мадрид — мой дом, одно из особенных мест в моём календаре, именно поэтому мне так больно не иметь возможности сыграть здесь второй год подряд. Особенно тяжело мне не быть перед своими болельщиками на турнире, который так много значит. Спасибо вам за вашу любовь как всегда, надеюсь скоро увидеться», — написал Алькарас на своей странице в соцсети.

Ранее Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьёзнее, чем все ожидали.