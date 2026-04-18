Определились финалисты турнира ATP-500 в Мюнхене

Сегодня, 18 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Мюнхене, 2026 год. Финал: Флавио Коболли (Италия, 4) — Бен Шелтон (США, 2).

В полуфинале соревнований Коболли обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:3. Шелтон на этой же стадии оказался сильнее представителя Словакии Алекса Молчана (6:3, 6:4).

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2 561 110 проходит с 13 по 19 апреля. В прошлом году турнир выиграл олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.