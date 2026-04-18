Андреева проиграла сопернице из топ-2 впервые с января 2025-го

Мирра Андреева не смогла выйти в финал в Штутгарте, проиграв второй ракетке мира Елене Рыбакиной со счетом 5:7, 1:6. Их баланс в личке стал 2:2.

Прервалась серия побед 18-летней россиянки из семи матчей, которая началась на прошлой неделе на турнире в Линце. Помимо этого, Андреева впервые с января 2025-го проиграла матч с сопернице из топ-2 – до этого у нее было три победы подряд.

На следующей неделе россиянка поднимется на одну строчку рейтинга и станет восьмой ракеткой мира.