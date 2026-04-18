Рублёв — о поддержке Сафина: он сказал, что на этой неделе ожидает хороших результатов

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, давал ли ему Марат Сафин наставления для финала на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).

— Марат Сафин выиграл этот турнир 26 лет назад, говорил ли ты с ним и дал ли он тебе советы для финала?

— Нет, мы не говорили, потому что сейчас он немного занят. Так что на этой неделе мы не общались. В последний раз я его видел, кажется, в воскресенье. Он просто сказал, что на этой неделе ожидает от меня хороших результатов. Подумал: ладно, идём хорошо… А вместо этого вот я здесь. Так что это засело у меня в голове, и я посмеялся: окей, посмотрим. Но нет, мы не говорили. Конечно, пообщаемся с ним в понедельник или во вторник, в зависимости от того, когда он вернётся, — приводит слова Рублёва Ubitennis.