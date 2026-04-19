Рыбакина второй раз выиграла пятисотник в Штутгарте

Елена Рыбакина выиграла пятисотник в Штутгарте. Вторая ракетка мира в финале за 1 час 18 минут победила Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:1.

Казахстанка взяла второй титул на этом турнире – она уже становилась здесь чемпионкой в 2024-м. Вообще для нее это 13-й титул в карьере и второй в сезоне – ранее она выиграла Australian Open.

Помимо этого, теперь она лидирует в туре по числу побед в сезоне – 25 при 5 поражениях.

За победу Рыбакина получит 161 310 евро призовых и желтый кабриолет Porsche 911 Carrera S.