Рыбакина получила лимонный Porsche 911

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила за победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) лимонный Porcshe 911 Carrera S. В финале турнира она обыграла чешку Каролину Мухову (7:5, 6:1).

Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира в Штутгарте. В 2024 году она получила за победу в соревнованиях Porsche Taycan 4S Sport Turism. Позже она призналась, что ей пришлось сдать на права ради того, чтобы ездить на этой машине.

Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.