Мирра Андреева поднялась на восьмое место обновлённого рейтинга WTA
Теннисистка Мирра Андреева поднялась на восьмое место в обновлённом рейтинге WTA, улучшив свою позицию на одну строчку.
18-летняя россиянка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира категории WTA-500 в Штутгарте, где уступила будущей чемпионке Елене Рыбакиной. Благодаря этому результату Андреева обошла Жасмин Паолини и закрепилась в топ-8 мирового рейтинга. В остальном же никаких изменений в первой десятке не произошло.
Обновлённый рейтинг WTA на 20 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 895.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8500.
3 (3). Кори Гауфф — 7279.
4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7273.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6136.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3910.
8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 3746.
9 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3722.
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.
14 (13). Екатерина Александрова — 2789…
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001.
20 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1895…
22 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…
64 (62). Вероника Кудерметова (Россия) — 998…
77 (75). Оксана Селехметьева (Россия) — 910…
79 (76). Анастасия Захарова (Россия) — 894…
89 (91). Анна Блинкова (Россия) — 819.