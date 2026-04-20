Джокович побил рекорд Федерера

Серб Новак Джокович побил рекорд по числу недель нахождения в топ‑5 рейтинга ATP, сообщает Tennis.com.

Джокович, четвертая ракетка мира, начал 860‑ю неделю в карьере в пятерке лучших рейтинга ATP, побив по данному показателю достижение швейцарца Роджера Федерера (859 недель).

Третье место по времени нахождения в топ‑5 рейтинга занимает испанец Рафаэль Надаль (837 недель).

Джоковичу 38 лет. Он 24‑кратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, рекордсмен по количеству сезонов (8), завершенных в статусе первой ракетки мира.