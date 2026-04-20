Рублев опубликовал пост после поражения

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, уступивший в финале «пятисотника» в Барселоне французу Артюру Фису, занимающему в мировом рейтинге 25-е место, опубликовал у себя на странице в соцсети пост по итогам турнира.

«Спасибо, Барселона, за особую неделю», — подписал Рублёв несколько фото, где запечатлён с полученным трофеем, бутылкой шампанского и Артюром Фисом.

Выход в финал турнира помог Рублёву подняться в рейтинге ATP с 15-го места на 12-е. Далее россиянин выступит на «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующий чемпион соревнований — норвежец Каспер Рууд.