Шнайдер рассказала, почему не играла с Андреевой в текущем сезоне

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, почему в текущем сезоне играла в парном разряде не с Миррой Андреевой, а с другими теннисистками.

– Ты говорила об игре в паре с Миррой ранее, на Итоговом турнире. В этом году, как я заметил, вы сыграли с другими напарницами – Носковой, Пановой, Самсоновой. Можешь рассказать о своём решении касаемо матчей с другими теннисистками, а не с Миррой?

– Честно говоря, это было не совсем моё решение. Я связалась с Миррой после итогового турнира, и она сказала, что вместе с Кончитой [Мартинес] они решили больше сосредоточиться на одиночном разряде. Она заявила, что не будет выступать в парном разряде на «Больших шлемах» и, возможно, сыграет только на некоторых турнирах.

Она также сказала, что мне, возможно, хочется найти другую напарницу, потому что если ей придётся отказаться от парных матчей, она это сделает. Я ответила, что это не совсем то, чего я хочу. Если я выхожу на корт, то стараюсь играть на полную, выхожу, чтобы побеждать.

Мы сыграем в паре в Мадриде и Риме. Я сама её спросила, потому что мне нравится с ней играть. Я просто сказала: «Если захочешь сыграть в паре на некоторых турнирах, просто дай мне знать – я всегда готова». Мы решили выступить вместе в Мадриде и Риме. Не могу дождаться! — сказала Шнайдер в видео, опубликованном в аккаунте Christian's Court в соцсети.