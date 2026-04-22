Теннисистка Жабер сообщила о рождении сына

Бывшая вторая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер у себя на странице в соцсети сообщила, что стала мамой. У спортсменки и её мужа Карима Камуна 20 апреля родился сын, которому дали имя Элиан.

«Маленькое чудо, любовь на всю жизнь. Приветствуем нашего малыша — Элиана Камуна», — подписала Жабер фото, где запечатлена с мужем и сыном на руках

Напомним, 31-летняя Жабер приняла решение приостановить свою профессиональную карьеру в июле 2025 года. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне. В октябре теннисистка объявила о своей первой беременности.