Арина Соболенко признана «Спортсменкой года» по версии Laureus
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко признана «Спортсменкой года» по версии престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд проходит в Мадриде (Испания).
С Соболенко за это звание конкурировали:
Айтана Бонмати (футбол, Испания);
Мелисса Джефферсон (лёгкая атлетика, США);
Фаит Чепнгетич Кипьегон (лёгкая атлетика, Кения);
Кэти Ледеки (плавание, США);
Сидни Маклафлин Леврон (лёгкая атлетика, США).
Отметим, что статуэтка премии Laureus Awards разработана и изготовлена люксовым брендом Cartier.
Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.